La magia delle feste trasformerà piazza Sandro Pertini in un vero villaggio natalizio con la seconda edizione 'Natale a Capannoli', l'iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Capannoli e la collaborazione di CollEventi che regalerà al paese uno scenario da fiaba domenica 18 dicembre.

Babbo Natale arriverà circondato dai folletti, la slitta e le renne accogliendo nella sua casa i bambini che potranno consegnarli le loro letterine. Piazza Pertini vedrà un suggestivo allestimento con una scenografica nevicata, un'area artica con igloo gigante e un'area giochi in legno.

Nel pomeriggio dalle 15 andrà in scena l'esibizione di karate della scuola Yama Arashi di Capannoli, e dalle 16.30 la coreografia a tema natalizio dei ballerini della scuola di danza Sensazione di Movimento Danza&Fitness, vincitori nella categoria Junior di Latin show ai Campionati del Mondo di Atene dello scorso 3 dicembre. Sarà presente l'associazione T.A.R.T.A. Blu, nata dall'idea di alcune famiglie della Valdera per sviluppare un nuovo progetto territoriale per il sostegno dei bambini autistici.