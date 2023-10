NavigArte, a Teatri di Danza e delle Arti lo spettacolo "Sono solo suoni"

Che suono ha la voce di chi dalla società è considerato "malato"? Conosciamo la lingua con cui ci parlano i pazzi, i reclusi, gli emarginati? La Compagnia di teatro-danza Chille de La Balanza di Firenze prova a rispondere a queste domande portando in scena alla XIII edizione di "NavigArte" uno spettacolo intenso e commuovente. "Sono solo suoni" di e con Sara Chieppa è previsto giovedì 5 ottobre alle 21 a Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac a Pisa.

Il progetto nasce da racconti di vissuti personali, frammenti di parole, pensieri, paure e poesie di coloro che hanno conosciuto il significato della parola "malato". Nasce così Nanà, un personaggio immaginato, ma nato dalla personale esperienza dell'autrice in ricoveri psichiatrici. Nanà è l'insieme di alcuni diari tenuti durante la degenza, frasi di pazienti e di dottori. Attraverso i suoi pensieri, lei rappresenta l'urlo di tutti coloro che parlano una lingua da suoni sottili come una foglia mossa dal vento; ma anche una foglia, in un luogo dove tutto cigola e scricchiola, può avere il suo peso. Nanà. Una donna, una scopa e una paletta. Nanà donna che sogna il matrimonio, ma anche bambina che sogna di essere libera, si racconta favole da suoni più dolci, perdendosi in un mondo che non è reale. La rassegna proseguirà poi il 12 ottobre a ingresso libero a Teatri di Danza e delle Arti "Crisalide" del videoartista Silvio Sgueglia, la restituzione di una residenza artistica, ospitata da Con.Cor.D.A.Chiude il Festival lo spettacolo "Dialoghi impossibili Merini/Campana" della Compagnia padrona di casa Con.Cor.D.A./Movimentoinactor (13 ottobre). Un affascinante tributo a due voci, tra le più intense della poesia italiana del ‘900.

"NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar" è un festival internazionale nato nel 2011 da un'idea di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor, con la direzione artistica di Flavia Bucciero, sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Pisa, Comune di Pisa, UniCoopFi e realizzato con la collaborazione di Università di Pisa, Fondazione Cerratelli, R.A.T.

Biglietti

Per gli spettacoli a Teatri di Danza e delle Arti: intero 7 euro, ridotto 5 euro (studenti universitari, soci Coop, residenti quartiere Porta a mare - Cep - Barbaricina, bambini, studenti scuole di danza, musica e teatro)

Info e prenotazioni

Teatri di Danza e delle Arti - Corte Sanac 97/98 - Pisa (+39) 050 501463 – navigarte.info@gmail.com, www.movimentoinactor.it