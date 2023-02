Giustizia, carcere, 41bis, repressione. Ne parla Rifondazione Comunista al Circolo Alhambra

Lo sciopero della fame iniziato più di 100 giorni fa dal militante anarchico ??????? ??????? ha posto all’opinione pubblica e alla politica un tema assai delicato e importante, che parte da una critica al 41bis ma che ci interroga sul significato e senso della pena oggi, dei suoi aspetti inutilmente vessatori, della capacità o incapacità che hanno in questa fase storica le carceri di scongiurare “trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” come recita la nostra Costituzione.



Per la prima volta, dopo tanto tempo, si sono sollevate molte voci che problematizzano tale regime speciale, che oggi coinvolge in Italia almeno 750 detenuti e per come è concepito, disciplinato e attuato, contiene elementi al suo interno che molti osservatori ritengono inutilmente vessatori per i soggetti sottoposti ad esso.



Occasione però per discutere anche della “questione carceraria” a tutto tondo, investita annualmente in Italia da scandali, inchieste e statistiche che sempre più chiamano in causa anche tutti gli altri protagonisti del dispositivo carcerario, come avvenuto appena tre anni fa con le numerose rivolte legate alla detenzione in pandemia.



Di tutto questo, nella città del Don Bosco, Rifondazione Comunista vuole discutere lunedì 6 febbraio alle 21 insieme a ???? ????????, giurista e osservatore internazionale Ucpi (Unione Camere Penali Italiane), ???????? ????? ????? già senatore e responsabile giustizia Rifondazione Comunista e ?????? ???????, Consigliere comunale Diritti in Comune, presso i locali del Circoli Arci Alhambra, via Enrico Fermi n.27. La cittadinanza è invitata.