Concerto di Noemi sul palco di Peccioli

Ha conquistato il palco di Sanremo con la sua voce e la sua grinta. Il brano 'Ti amo non lo so dire' è stato certificato Disco D’Oro e in questi mesi si è schierata al fianco di Save The Children per i bambini bisognosi di tutto il mondo.

Ora Noemi è pronta a tornare live e mercoledì 27 luglio farà tappa a Peccioli presso l’Anfiteatro Fonte Mazzola, portando la musica e la meravigliosa carica di una delle artiste più apprezzate del panorama italiano in tutta la penisola. Nella nuova tournée Noemi sarà accompagnata dalla sua band, tra le ultime hit e i suoi brani più amati. Spettacolo a pagamento.

L'evento si inserisce all'interno del ricco cartellone della diciottesima edizione di #11Lune.