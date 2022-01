'Noi, i perseguitati': nuova mostra a San Miniato per la Giornata della Memoria

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Al Museo della Memoria di San Miniato, in occasione della Giornata della Memoria, giovedì 27 gennaio apertura straordinaria dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con la nuova mostra 'Noi, i perseguitati', a cura della Rete Archivi Pisani. Attraverso documenti di archivio, l'esposizione racconterà le storie di chi venne perseguitato dal regime nazi-fascista a cui fu tolto tutto: la dignità, la libertà e la vita. Dalla vita di Giuseppe Gori, calzolaio che costituì la prima cellula comunista nel sanminiatese, catturato e processato nel 1938, a Italo Geloni, nato da famiglia antifascista, che si unisce alla resistenza e viene catturato e deportato nei lager nel 1944. Uno sguardo al passato per affrontare il presente, la memoria degli oppressi di 80 anni fa per riflettere sulle preoccupanti tendenze alla discriminazione ed all’odio ancora presenti nella società. Insieme alla mostra speciale, il Museo della Memoria custodisce una serie di testimonianze documentali e interattive della storia di San Miniato, con particolare riferimento ai fatti della Seconda Guerra Mondiale, ai valori dell’antifascismo e della Resistenza. Gli orari regolari del Museo: martedì e venerdì dalle 10 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 17