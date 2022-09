Mercoledì 28 settembre ore 18:30 presso il Cinema Arsenale sarà proiettato 'Non c'è niente da ridere', cortometraggio della Compagnia de' Miracoli.



Per chi ancora non la conoscesse, la Compagnia de' Miracoli è il Laboratorio di Teatro Integrato per Persone con e senza Parkinson dell'Associazione La Tartaruga.





INGRESSO GRATUITO