Non vogliamo tornare alla normalità se la normalità era il problema

Prossima fermata "Putignano"



Dopo la tappa pisana del tour delle #6000sardine, le nostre attività non intendono fermarsi!



Proponiamo un altro appuntamento interessante venerdi 31 luglio alle ore 20.30 presso il circolo Arci di Putignano. Avremo l’opportunità di ragionare e discutere insieme delle disuguaglianze sociali e degli squilibri ambientali che il nostro sistema economico produce e che la pandemia ha messo in risalto, in modo ancora più evidente. Parleremo di sfruttamento tra nord e sud del mondo ma anche delle differenze sociali che aumentano anche nella nostra società. Cercheremo di capire in che direzione stiamo andando, ma anche quello che possiamo fare nel nostro piccolo per cambiare le cose.

Siamo contenti di condividere questo momento con le associazioni #libera #oltreildeserto e #rosabianca, per metterci in rete e condividere nuove riflessioni insieme sul mondo che verrà.



Saranno con noi quattro ospiti di eccezione:



- Silvia Vitarelli, dell’associazione Oltre Il Deserto



- Don Armando Zappolini, direttore della Caritas di S. Miniato



- Francesco Gesualdi, fondatore del Centro Modello di Sviluppo, autore di molti libri, ed in particolari delle celebri Guide Al Consumo Critico



- Simone D’Alessandro, docente di economia



UN ALTRO MONDO, UN'ALTRA NORMALITA', E' POSSIBILE!