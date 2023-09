Notte Rosa di Cascina

Sarà una grande festa all’insegna della musica e del divertimento quella pronta ad arrivare nel centro storico di Cascina. Sabato 16 settembre, infatti, a partire dalle 19, la Notte Rosa invaderà Corso Matteotti e piazza dei Caduti con una serie di appuntamenti imperdibili.

L’evento, a cura della Pro Loco di Cascina in collaborazione con Confesercenti ed il contributo del Comune di Cascina, sarà caratterizzato da street food, dolciumi, negozi, ristoranti e bar aperti fino a notte inoltrata e, ovviamente, danza e musica per tutti i gusti. In calendario Abba Dream Tribute (ore 21.30), Hollywood Music Studios (ore 19), Mudra in musica (ore 21.30), ‘Un baule troppo animato!’ (ore 21), Saturday Pink River (ore 21.30), I Pazzi Carrabili Band (ore 21.30) e Bimbe In Rosa (presentazione ore 21).