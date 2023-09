Saranno le atmosfere degli anni '80 e i personaggi della serie cult Happy Days i protagonisti della VII edizione della Notte Vintage di Ponsacco. Una delle manifestazioni più attese sul territorio, che sabato 16 settembre a partire dalle 19, animerà via Valdera P. e via Vanni con food truck, tanta musica e allestimenti a tema per un vero salto indietro di 40 anni. La Notte Vintage è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il contributo della Banca Popolare di Lajatico.

Ritorneranno le esposizioni di auto d'epoca e delle vespe, con stand delle aziende del territorio. Presente l'area giochi per bambini. La festa prende il via dalle 19 con gli spettacoli degli artisti e le band provenienti da tutta Italia che si alterneranno in tre sessioni negli otto punti musicali allestiti in via Valdera P. e via Vanni. Si esibiranno il trio Marco Di Maggio, i Surfer Joe, i Cekka Lou & The Miglioretors, I Cervelli della Nasa, il Dr. Jobby Trio, i CCR Creedence Clearwater Revival, la Compagnia Osiris e la Glam Rock Session.

Non solo spettacolo, ma anche cibo di qualità, grazie all'ampia offerta presente nei food truck e nei punti ristoro allestiti dalle aziende del territorio, e imperdibili occasioni di shopping con l'esposizione di prodotti gastronomici e artigianali delle storiche attività ponsacchine.

Chiunque potrà partecipare con un vestito a tema per rendere ancora più suggestiva l'ambientazione e le scenografie curate dai commercianti di via Valdera P che promettono di regalare un'atmosfera magica e coinvolgente.