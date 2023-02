L'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp in concerto al Lumiere

ll 7 febbraio 2023 alle ore 21.00, presso il Cinema Lumière di Pisa, si esibiranno in concerto gli Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, un collettivo nato nel 2006 ad opera del contrabbassista Vincent Bertholet.

Le loro canzoni sono caratterizzate da una sperimentazione sonora dalle molteplici sfumature: archi, ottoni, violini, percussioni e strumenti acustici ed elettronici. C’è il funk, l’afrobeat, il jazz, un pizzico di sensibilità punk, tanta fantasia in questo ensemble vivacissimo che s’impone per la sua varietà.

La musica della Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, titolo che omaggia i tradizionali gruppi musicali africani, si colloca in quello spazio, dove il pop perde la sua disciplina e la canzone si apre a mille interferenze, combinazioni e colori.



Per informazioni e prenotazioni scrivete a info@lumierepisa.com