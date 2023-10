Palazzo Blu, al via la rassegna 'Domeniche in Jazz'

Prezzo non disponibile

Inizia la sesta edizione del ciclo "Domeniche in Jazz" a Palazzo Blu, curata dal direttore artistico di Pisa Jazz Francesco Mariotti insieme allo studioso e divulgatore di storia del jazz Francesco Martinelli. Il filo conduttore delle lezioni concerto dell'edizione 2023 sarà l'incontro del jazz con altre musiche del mondo. In ogni incontro il prof. Martinelli, vera istituzione internazionale nell'ambito della storia del jazz, dialogherà con i suoi ospiti musicali, musicisti jazz di rilievo nazionale e internazionale, alternando la musica al racconto.

Primo appuntamento domenica 22 ottobre con l'incontro tra jazz e musica araba: in celebri capolavori come "Caravan" e "Night in Tunisia" troviamo la stessa curiosità del jazz afroamericano nei confronti di altra musica "etnica". Stavolta lo sguardo si volge al mediterraneo, fino ad arrivare ai contemporanei Dahfer Youssef e Ibrahim Maalouf. Ospite il trio del virtuoso di oud Ziad Trabelsi.

Info: www.pisajazz.it – www.palazzoblu.it – info@pisajazz.it