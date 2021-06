Piazza dei Miracoli: visita guidata del Camposanto monumentale

14 €, gratuito per i bambini fino a 7 anni e 12 euro per quelli fino a 12

Il luogo d'incontro è Porta Nuova in Piazza dei Miracoli. Dopo una breve illustrazione della Piazza, i partecipanti si recheranno nel Camposanto per andare ad ammirare il ciclo di affreschi di Buffalmacco, ai quali un recente restauro ha donato l'antico splendore.

"Lasciate ogni speranza voi che entrate" era l'iscrizione che dominava l'ingresso dell'Inferno, il regno di Lucifero.

La guida vi racconterà anche del passato di Pisa, colonia romana, ricostruito grazie ai Decreta Pisana custoditi proprio in questo luogo sacro.



Il costo della visita è 14euro comprensivo dell'ingresso al Cimitero, gratuito per i bambini fino a 7 anni e 12 euro per quelli di età superiore ai 7 anni.

Prenotazioni al 349 3025866 Marcella

