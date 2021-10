'Pinocchio' alla Città del Teatro di Cascina

Domenica 10 ottobre alle 17.00 alla Città del Teatro di Cascina, arriva 'Pinocchio', la classica favola di Carlo Collodi in una versione insolita.

Lo spettacolo è dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni.



Accademia Perduta Romagna Teatri presenta al pubblico dei più piccoli la sua versione di 'Pinocchio'.

L’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene (letteralmente!) riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare sulle tavole del palcoscenico. O meglio sulla bancarella di due simpatici librai: Maurizio Casali e Mariolina Coppola, che presto si trasforma nel tavolo da lavoro del falegname più famoso del mondo: Geppetto.

Il racconto di una delle favole più conosciute al mondo diventa, attraverso la regia di Claudio Casadio e le musiche originali di Carlo Cialdo Capelli, un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata.

Ed è proprio il LIBRO il protagonista indiscusso di uno spettacolo che, prendendo le mosse dal più famoso romanzo per l’infanzia, si propone di mettere al centro dell’azione scenica la bellezza, la magia, il fascino di un oggetto da cui scaturiscono meraviglie e di cui è opportuno riappropriarsi e innamorarsi, che bisogna prendere in mano, sfogliare, toccare, come scrigni fantastici, custodi di mille e una fantasia.



Domenica 17 ottobre sarà in scena “PALOMA Ballata contro Tempo” di Factory Compagnia Transadriatica | Teatro. In scena Michela Marrazzi, con la sua la bambola, una marionetta ibrida in gommapiuma a cui ha donato forma, gesti e anima e un musicista con la sua fisarmonica ad attraversare le emozioni del viaggio della vita.



E' consigliato l'acquisto in prevendita.



Biglietti da 5 a 7,50€ +dp

Prevendita on line e presso i punti Boxoffice Toscana e TicketOne

La biglietteria del teatro è aperta dal lun al ven dalle 10 alle 14 - il merc anche dalle 17 alle 19.



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina - Pisa

