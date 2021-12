'Pinocchio sotto l'Albero": shopping e iniziative da favola per il Natale di San Miniato Basso

Il Natale si avvicina e a San Miniato Basso ci si prepara con una giornata da favola. È infatti in arrivo 'Pinocchio sotto l'Albero', la nuovissima manifestazione organizzata domenica 12 dicembre dal Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso e Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa, il sostegno della Cassa di Risparmio di Volterra, il patrocinio del Comune di San Miniato e San Miniato Promozione e la collaborazione della Misericordia di San Miniato Basso ed Etruria Eventi. Un'iniziativa sicuramente capace di donare vivacità e vitalità a San Miniato Basso, che si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Natale. Il mercatino artigianale, street food, laboratori per bambini. E ancora la scenografica Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine. Per lo shopping natalizio c'è l'imbarazzo della scelta tra i negozi aperti con sorprese e offerte speciali, oltre agli stand gastronomici con tante golosità dove sarà possibile fermarsi a pranzo e a cena. La festa comincerà alle 11.30, emntre nel pomeriggio in programma la sfilata canina a tema natalizio, la presentazione del presepe allestito dalla Diocesi di San Miniato presso la chiesa dei Santi Martino e Stefano e l'accensione dell'Albero di Natale, a cura della Misericordia di San Miniato Basso. In più per l'occasione sarà possibile raggiungere gli eventi in più aree del paese, tra la via Tosco-Romagnola, viale Marconi, via Ferrante Aporti e piazza Pertini grazie al Trenino di Natale che trasporterà gratuitamente grandi e piccoli per le vie del paese.