Il primo Burlesque Festival della Toscana si svolgerà sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre alle ore 21:00 allo spazio Balabiott di Pisa. Due serate di show assolutamente imperdibili, nel contesto raccolto e intimo dello Spazio Balabiòtt. Un'occasione unica per assiste a due spettacoli straordinari: il sabato sarà dedicato alle esibizioni di selezionati artisti provenienti da tutta l'Italia e la domenica sarà costellata di performance di rinomate star internazionali. Saranno presenti, oltre ai 29 concorrenti del contest (che stabilirà una Queen o un King del Pisa burlesque festival), anche ospiti del panorama del burlesque internazionale come Russell Bruner (USA) e Vivi Velours.



Saranno due giornate di celebrazione di quest'arte raffinata e glamour che il Balabiòtt promuove, grazie al lavoro appassionato di Lily De Non e Mimi Champagne, sin dalla sua fondazione con corsi annuali per tutti i livelli e spettacoli a cadenza mensile.



Nelle mattine e nei pomeriggi del festival sono previsti anche workshop con insegnanti professionisti di charleston, sensualità, portamento, presenza scenica e molto altro.



Gli artisti e le artiste in gara: Rocky Bon Bon, Lady Malvasia, Crazy Cat, Ginger La Coquette, Pab De La Buenapasion, Hellis Hot, Magica Lilith, Blacky Valentine, Edith Von Hammer, Dizzie Dishes, Frankie Lullaby, Lady Poopise, Free Sans Age, Deep Soul, Blue Dahlia, Lady Red Charm, Leony Peony, Madame Magneta E Lilith Dusk, Red Velvet, Gemma Lefik, Scar-Lit Hearts, Lily Frou, Carmen Del Fuego, Tula La Purr, Elyssa Haldis, Argenta Luna, Nasty Von Trier, Millie Resille, Miss Georgette.



Gli ospiti e le ospiti: Vivi Velours, Russell Bruner, Lune Du Nil, Alinda Miron.



Per informazioni o per prenotare il proprio posto:

Tel e Whatsapp: 3519615535

Mail: pisaburlesquefestival@gmail.com



