Pisa, i suoi animali, le case, le cose e le chiese

Che cosa faremo??

Scopriremo che la città comunica, oggi come nel medioevo, uno specifico messaggio. Ma spesso andiamo troppo di fretta per soffermarci un attimo. Regàlati del tempo per scoprire che monumenti religiosi ed edifici civili sono come "libri aperti da leggere".

Centinaia di volte sarai passato vicino alla tartaruga, te ne sei mai accorto? È lì dal XVI secolo!!

Un cavallo alato, invece, guarda il passaggio dei pisani dal medioevo! Dov'è?

Ed i pesci dove si trovano?

Leoni, delfini e.......mi fermo qua!!

Pisa è disseminata di simboli che ci parlano, ma che non sappiamo più come decifrare. Raggiungeremo il Lungarno coi suoi bei palazzi che ci parlano di storie, leggende e vizi di nobili che sono passati dalla città della Torre pendente.

Sei curioso di scoprirlo?