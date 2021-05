Eventi gratis per tutti i gusti per lanciare l'estate: è il 'Pisa Scotto Festival'

Prenderà il via lunedì 7 giugno il 'Pisa Scotto Festival', rassegna di eventi dal vivo al Giardino Scotto di tre settimane, fino a domenica 27 giugno. Il festival è voluto dal Comune di Pisa tramite la Fondazione Teatro di Pisa, realizzato da Massimiliano Simoni con il suo brand Artitaly e il coordinamento degli eventi letterari e della comunicazione di Francesca Petrucci. Tra gli ospiti principali Franco Cardini, Gene Gnocchi, Marcello Veneziani, Alessio Boni, Walter Veltroni, Paolo Conticini, Alessandro Sallusti e Luca Palamara.

"In una cornice più ampia che sarà l’estate al Giardino Scotto - dice l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani - si svolgerà a giugno la prima edizione del Pisa Scotto Festival, con un programma variegato in grado di accogliere varie istanze sia dal territorio che eventi di rilevanza nazionale. Obiettivo del mio mandato, infatti, è definire per ogni spazio pubblico della città, compresi quelli finora inutilizzati, una missione specifica che li possa valorizzare al meglio e permetta alla cittadinanza di goderne in pieno. Penso in questo senso al centro Sms per le associazioni, alle Concette per il cinema e al Giardino Scotto che dovrà essere l’arena all’aperto della città. Lo abbiamo sperimentato con pieno successo lo scorso anno e pertanto è importante che anche quest’anno si riportino in quel contesto l’occasione per fruire di eventi di qualunque tipo, dai talk-show, alla danza, al teatro".

"Sono molto onorata che il teatro Verdi faccia da cornice a questa molteplicità di eventi estivi che si svolgeranno a Pisa - spiega la presidente della Fondazione teatro di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni - oggi presentiamo una rassegna equilibrata ed interessante dal punto di vista degli eventi proposti, musiche, spettacoli per bambini, presentazioni. Ha una natura per tutti, dalle famiglie ai cittadini interessati alle tematiche. Particolarmente lieta che la manifestazione si apra con la presentazione di un libro di Marco Tangheroni raccontato da Franco Cardini e che si chiuda con una riflessione sul futuro e le potenzialità del teatro, dopo lo stop causato dalla pandemia".

"E' doveroso ringraziare l’Amministrazione comunale, il sindaco Conti e l’assessore Magnani, per averci dato mandato di organizzare questa rassegna - dice il direttore artistico Massimiliano Simoni - il Giardino Scotto è uno spazio straordinario che merita di essere maggiormente conosciuto e valorizzato a livello regionale e nazionale. Proponiamo un programma a misura di famiglia e anche con un orario consono alle loro esigenze, al di là delle incertezze dovute al Covid. Tutti gli spettacoli avranno una connotazione particolare, con accompagnamenti musicali, recitazioni. E anche gli spettacoli avranno una forma teatrale, con il coinvolgimento del pubblico".

Nato con l’intento di valorizzare il prezioso spazio verde urbano del Giardino Scotto, il festival offrirà un ricco programma di eventi, tutti gratuiti, che si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 e spazieranno dalla cultura allo spettacolo, dall’attualità alla politica, dalla salute all’estetica, dall’alimentazione allo sport, con una particolare attenzione riservata ai bambini. Ogni pomeriggio è dedicato a un tema specifico: lunedì e martedì sono previsti incontri letterari, con presentazioni di libri accompagnate da reading e intermezzi musicali. Mercoledì e venerdì sono di scena teatro e spettacolo, per bambini e adulti. Il giovedì è dedicato a talk show sul modello del 'caffè concerto'; il sabato degustazioni e presentazioni di eccellenze pisane, mentre la domenica si svolgono le tavole rotonde. Ogni lunedì e venerdì sono previste inoltre attività ludico educative rivolte ai bambini.

Approderanno a Pisa personaggi della cultura e dello spettacolo di fama nazionale: Franco Cardini, Gene Gnocchi, Marcello Veneziani, Alessio Boni, e poi ancora Walter Veltroni, Paolo Conticini, Alessandro Sallusti e molti altri.