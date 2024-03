Pisacon 2024 - Tutto un altro gioco

La manifestazione completamente gratuita che mette al centro dell'attenzione il gioco in tutte le sue forme torna il 13 e 14 APRILE presso la STAZIONE LEOPOLDA!



Troverete tantissime attività, una per ogni declinazione del 'Buon gioco'!



Ci sarà la fornitissima ludoteca al completo con i suoi 600 titoli da prendere in prestito gratuitamente; un mercatino dell'usato ludico da far leccare i baffi e che soddisferà ogni esigenza di appassionati e non; l'asta ludica che unirà affari convenienti a dei momenti di puro spettacolo; quiz esattamente con quelli in TV dove, con un po' di intuito e un pizzico di fortuna, potrete portarvi a casa i numerosi giochi in palio; ospiti molto speciali come Marco Malvaldi, autore de 'I Delitti del Bar Lume', che porterà il suo gioco da tavolo; l'Epic di D&D, un'avventura multitavolo in cui i giocatori si caleranno nelle vicende del più famoso Gioco di Ruolo, Dungeons & Dragons, che quest'anno compie ben 50 anni; e poi LARP (o Gioco di Ruolo dal Vivo), l'Othello, i giochi di miniature dei wargame, l'Orange Team LUG di Pisa con le sue opere in LEGO e un'area di costruzione libera e, addirittura, anche un piccolo angolo dedicato al combattimento con light saber!