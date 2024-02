Teatro: 'Pollicino', spettacolo per bambini

Domenica 18 febbraio alle 17 alla Città del Teatro di Cascina arriva Pollicino, un divertente spettacolo dedicato ai bambini dai 4 anni in poi.

Pollicino della compagnia Teatro dell’Orsa è una storia di coraggio liberamente ispirata alla fiaba 'Le petit poucet' di Charles Perrault, su testo teatrale di Bernardino Bonzani e Monica Morini, alla quale è affidata anche la regia. Lo spettacolo di teatro di figura e narrazione racconta come, quando la crisi rosicchia anche i bisogni più elementari, sia necessario vincere la paura.

Un sentiero di molliche di pane ci porta nel bosco, ci dice che possiamo essere forti anche quando siamo i più piccoli. Ma come si fa quando i genitori non ci sono? E i fratelli ci aiuteranno? Quando proprio non si può fare altrimenti, si deve trovare la forza e l’astuzia di affrontare l’orco. Perché anche i più piccoli, alti come Pollicino, possono raggiungere grandi risultati. Basta avere un cervello fino, orecchie aperte e grandi stivali fatati…

Bernardino Bonzani e Franco Tanzi porteranno in scena i personaggi di Pollicino e i suoi fratelli ideati e realizzati con materiale di riciclo come tutti gli oggetti e gli elementi scenografici dello spettacolo. In questo modo alla materia di riuso è restituita un’anima in grado di comunicare ancora emozioni.



Teatro dell’Orsa

POLLICINO

testo teatrale Bernardino Bonzani, Monica Morini

attori Bernardino Bonzani, Franco Tanzi

scenografie Franco Tanzi

regia Monica Morini



teatro di figura e narrazione

dai 4 anni

durata 55 minuti

sala Margherita Hack



DOMENICA 18 FEBBRAIO ORE 17.00

BIGLIETTERIA

Biglietti da 5€ +dp

Prevendita in teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13.

Circuito Ticketone

Domenica la biglietteria aprirà alle 16.00

info 050.744400-3458212494

biglietteria@lacittadelteatro.it

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)