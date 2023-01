Presentazione del libro 'La strada per l'Arno dei Blue Devils' di Claudio Biscarini

Sabato 14 gennaio alle ore 16 al Museo della Memoria: presentazione del libro di Claudio Biscarini 'La strada per l'Arno dei Blue Devils'.

Il libro racconta il percorso che l’80th Infantry Division statunitense compì per raggiungere San Miniato partendo da Volterra. Una pagina inedita ma non marginale della guerra in Toscana e che vide, accanto a quelle dei soldati, le sofferenze della popolazione civile che si trovò sulla linea del fuoco.

Una storia di piccoli paesi, di borgate tra le più belle di Toscana, di colline senza nome e fiumi. Ed è una storia di uomini, soldati e civili, che si trovarono coinvolti in una delle più grandi tragedie che l’Umanità intera abbia mai visto.

Claudio Biscarini è nato a Vinci. Giornalista pubblicista e direttore del Centro di Documentazione Internazionale 'Storia Militare', è autore di numerosi saggi sulla storia della Seconda guerra mondiale in Toscana, tra i quali “Messaggio speciale: le sigarette sono arrivate” (FM, San Miniato Basso 2002) e Morte in palude. 23 agosto 1944. Analisi di una strage (2014). Collabora con alcune riviste italiane ed estere del settore.

Interverranno oltre all'autore, il sindaco Simone Giglioli Sindaco e il consigliere delegato alla Memoria Michele Fiaschi

Ingresso gratuito - Non è necessaria la prenotazione.

per maggiori informazioni:

sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it/ museicivicisanminiato@coopculture.it

+39 345 303 8991