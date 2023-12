Presentazione del volume di Umberto Mugnaini 'Giovanni Pioli – Un contributo alla storia della nonviolenza italiana'

Il senso della pace



Giovanni Pioli e le origini della nonviolenza in Italia tra Gandhi e Mazzini



La pace è un valore assoluto o essa non può che essere il risultato di un ordine mondiale basato su democrazia, libertà e giustizia?



È legittimo reagire con la violenza all’oppressione o il ricorso ad essa è sempre moralmente sbagliato?



Interrogativi che attraversano tutta la politica moderna, anzi forse la politica in quanto tale, ma che negli ultimi mesi sono tornati di drammatica attualità.



La Domus Mazziniana e l’Associazione Mazziniana organizzano Martedì 19 alle ore 18.00, presso la Domus Mazziniana (ingresso da Via M. d’Azeglio 14), un incontro per riflettere su questi temi a partire dalla figura di Giovanni Pioli, mazziniano, gandhiano, antifascista, riformatore religioso e padre dimenticato del movimento nonviolento italiano, e protagonista dell’ultimo volume di Umberto Mugnaini, Giovanni Pioli – Un contributo alla storia della Nonviolenza italiana (Felici Editore, 2023).



Dialogheranno con l’autore, Umberto Mugnaini, studioso e attivista nel mondo dell’associazionismo pisano, il direttore scientifico della Domus Mazziniana, Pietro Finelli e il prof. Rocco Altieri, già docente di “Teoria e prassi della Nonviolenza” nel corso di laurea di Scienze per la pace dell’Università di Pisa, curatore dei Quaderni Saty?graha del Centro Gandhi di Pisa.