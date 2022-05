Presentazione del libro 'La strada per l'Arno dei Blue Devils' di Claudio Biscarini

Indirizzo non disponibile

Domenica 22 maggio alle ore 17 presso il Museo Bocelli a La Sterza (Lajatico) sarà presentato l'ultimo libro di Claudio Biscarini 'La strada per l'Arno dei Blue Devils', edizioni Effigi. Il volume narra la storia dell'avanzata, da Volterra via Lajatico, Palaia fino a San Miniato, dei fanti della 88ª divisione americana e contiene molte testimonianze rilasciate all'autore da ex militari di quella divisione.



L'autore è al suo più che cinquantesimo volume e nel corso degli anni ha raccontanto, servendosi di documentazione coeva, molti episodi della campagna d'Italia, con particolare riguardo a studi sulle operazioni di agenti dei servizi segreti italo-alleati e dei reparti speciali, nella seconda guerra mondiale sia in Toscana che in Umbria. La presentazione è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare.