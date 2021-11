Presentazione del romanzo di Maura Bertelli 'Il Breve Viaggio' alla Domus Mazziniana

Venerdì 19 novembre alle ore 17.00 alla Domus Mazziniana verrà presentato il romanzo di Maura Bertelli 'Il Breve Viaggio'.

Il volume, pubblicato dalla Felici Editore, verrà discusso da Alberto Mario Banti, tra i maggiori storici del Risorgimento, e da sempre attento al rapporto tra storia e letteratura e dal direttore scientifico della Domus Mazziniana, Pietro Finelli.

Il romanzo è infatti un breve viaggio nelle vicende della Toscanina risorgimentale, viste attraverso gli occhi di un patriota, che ripercorre, tra Storia e Memoria le vicende che hanno portato all’esplosione rivoluzionaria del 1848, intrecciando cospirazioni e cultura in un’avvincente ricostruzione.

La presentazione si inserisce nel progetto di ‘riapertura’ della Domus Mazziniana, dopo la forzata chiusura legata al COVID.

Una riapertura a 360°, in un momento ancora di grande difficoltà per tutto il mondo della cultura, non ultimo a causa della difficoltà nel trovare spazi adatti e disponibili, vuole confermare il ruolo della Domus Mazziniana come ‘laboratorio’ culturale aperto all’intera cittadinanza e alle proposte culturali e artistiche del territorio.

Ingresso da Via d’Azeglio 14, obbligo di Green Pass

prenotazione gradita: eventi@domusmazziniana.it