Presentazione del libro 'Tre pisane in trincea - Quattro anni di battaglie per il Centro Oncologico Pisano' all'Alba Big Fish

'Tre pisane in trincea - Quattro anni di battaglie per il Centro Oncologico Pisano' di Anna Di Milia Tongiorgi, Paola Pisani Paganelli e Isabella Salvini Calamai è il libro che sarà presentato alle 19.00 di giovedì 19 Agosto, presso il Bagno Alba Big Fish di Marina di Pisa

Presenti le autrici.

La serata sarà moderata dalla Presidente dell'associazione oncologica Non più Sola di Pontedera.

Tre storie di donne, Anna, Isabella e Paola che negli anni ’80 si scontrano con il cancro, malattia che a quei tempi veniva nascosta con pudore. Costrette ad un pendolarismo per cure che nella loro città non erano disponibili, le protagoniste raccontano con commozione e ironia i tortuosi percorsi per ottenere una diagnosi e i viaggi della speranza a Milano e a Parigi.

Tali sofferenze sfociano in un impegno sociale che si concretizza l’8 Marzo 1987 con un’azione provocatoria. In quella epica giornata, Anna, Isabella e Paola raccolgono centinaia di firme per chiedere l’istituzione a Pisa di un Centro per la cura dei tumori. Il libro narra di quattro anni di lotte che portarono alla creazione del Centro Oncologico di Pisa, in un’epoca di trasformazione della sanità nazionale. Nella post-fazione, Pierfranco Conte, primo direttore dell’Oncologia Medica pisana, sottolinea l’attualità del tema della sanità territoriale, oggi al tempo del Covid, come nel periodo di questa storia.

A seguire, lo stabilimento Alba Big Fish sarà lieto di accogliere, previa prenotazione al 0503144656, per una deliziosa cena a scelta tra menù pizza 15 euro e menù pesce 25 euro.