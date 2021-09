Anima Mundi, i primi due appuntamenti in programma con Trevor Pinnock

Prende il via la rassegna Internazionale di Musica Sacra Anima Mundi che per la sua ventesima edizione propone un nuovo direttore artistico, ancora una volta scelto fra i nomi più celebri in campo internazionale: l’inglese Trevor Pinnock, protagonista autorevolissimo dell’indagine sulla musica del passato, tanto come direttore d’orchestra quando come clavicembalista. Rinomato in tutto il mondo, Pinnock si è formato al Royal College of Music di Londra e ha iniziato la sua attività concertistica negli anni Sessanta. Nel 1972 fonda l’English Concert, ensemble specializzato nell’esecuzione del repertorio barocco e classico con strumenti d’epoca. Bach, Händel, Haydn, Mozart sono i compositori al centro del suo lavoro interpretativo. E proprio Pinnock e l’English Concert inaugurano questa attesa edizione con le prime due serate in programma, giovedì 9 settembre in Cattedrale e venerdì 10 in Camposanto. La prenotazione dei tagliandi può essere effettuata solo online e a partire dal 7 settembre alle ore 10 su www.vivaticket.it

Il 9 settembre alle 20.30, alla testa dei complessi strumentali e corali da lui fondati, e con solisti d’alta classe, sarà proposta una delle partiture più amate e imponenti del repertorio barocco, l’oratorio 'Messiah' di Georg Friedrich Händel. Eseguito per la prima volta il 13 aprile del 1742, fu applaudito a più non posso da un pubblico numerosissimo tanto che l’afflusso di pubblico fece temere problemi di traffico per l’alto numero di carrozze e fu addirittura raccomandato alle signore di mettersi vestiti poco ingombranti. Il Messiah presto raggiunse una popolarità smisurata, affermandosi come una sorta di simbolo della musica inglese che trovava in Händel il suo maggior eroe.

Ancora Pinnock e gli strumentisti dell’English Concert venerdì 10 settembre alle 20.30, questa volta in Camposanto, per un programma dedicato a un grande protagonista del secondo Seicento, l’'Orfeo britannico' di Henry Purcell: a tenergli compagnia due autori della generazione successiva, l’inglese William Croft e ancora Händel, in un viaggio che ripercorre la vita musicale di Londra durante quasi mezzo secolo, a cavallo fra Sei e Settecento. Organista titolare nell’Abbazia di Westminster sin da quando aveva vent’anni, Purcell ebbe una storia come compositore costellata di capolavori e di successi. Al momento della morte era considerato il maggiore musicista del suo paese.

Anima Mundi è organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa. Il pubblico di Anima Mundi avrà la possibilità di sostenere, attraverso libere offerte, alcuni progetti di solidarietà e assistenza sul territorio. L’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Il progetto legato al 9 settembre riguarda il Centro d'Ascolto, cuore dell'attività della Caritas. Nel 2020, l'anno della pandemia, sono state accolte e ascoltate più di 2000 persone, con un incremento del 25% rispetto all'anno precedente. Venerdì 10 invece si potrà sostenere il progetto Docce dei poveri. Quasi 2400 le docce fatte nel 2020 e 153 le persone che nell'anno della pandemia hanno usufruito di questo servizio, con cui vengono offerte oltre alla doccia anche la possibilità di radersi e un kit di biancheria intima pulita.

