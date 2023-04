Agrifiera: il programma di martedì 25 aprile

Il 25 aprile (giorno della Liberazione) il programma degli incontri di Agrifiera dedica ampio spazio al verde. Presso lo spazio convegni a fianco del padiglione istituzionale, alle ore 11 si parlerà 'Materiale di risulta nella gestione del verde ornamentale', a cura di Andrea Arrighi Bertolani, mentre alle ore 15.30 di 'Soluzioni geogreen per un giardino più verde d’estate', a cura di Marco Barberini. Alle ore 9 saranno presenti le tradizionali bancarelle nella borgata di Pontasserchio in via Veneto.

Dalle 14.30 si terranno le dimostrazioni dei gruppi equestri presenti nell'area AgriHorse: i Butteri di Aria di Maremma, Pony games del centro Ippico In Battaglino, volteggio con il centro ippico L’Unicorno e Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani (di seguito il resto del programma giornaliero). Alle ore 10-12 e dalle ore 15 giri pony e giri cavallo a cura dell’Asd In Battaglino e Centro Ippico Unicorno. Nell'area AgriDog prova di rally-o e play day (scopri il gioco adatto al tuo cane) dalle ore 11 alle 18, mentre nell'area AgriDance dalle ore 10 alle 19: Country Line Dance a cura della 'La Toscana Country'.

Le giornate del 26, 27 e 28 aprile, saranno ad ingresso libero (negli altri giorni è previsto un biglietto unico € 5). I residenti del comune di San Giuliano Terme, nella Giornata del territorio del 30 aprile, potranno entrare gratuitamente esibendo un documento di residenza. I bambini fino a 10 anni, over 70, persone con disabilità con accompagnatore entrano gratuitamente. Possono entrare i cani se accompagnati al guinzaglio.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Ore 9: Mercato degli ambulanti via Vittorio Veneto

- Sala Convegni: ore 11-12 'Il materiale di risulta nella gestione del verde ornamentale', a cura di Andrea Arrighi Bertolani

ore 15.30-16.30: 'Soluzioni geogreen per un giardino più verde d’estate', a cura di Marco Barberini

- Area AgriDog, Mattina: apertura stand. A seguire: prova di rally-o e play day (scopri il gioco adatto al tuo cane) dalle 11 alle 18

- Area AgriDance: ore 10-19 Country Line Dance a cura della 'La Toscana Country' Area

- AgriHorse: ore 10-12 Giri pony e giri cavallo a cura dell’Asd In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

ore 15 Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

- Arena centrale: ore 10 Gimkana dell’Agrifiera

ore 14.30-18: Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti, I Butteri di Aria di Maremma - Pony Games del centro Ippico In Battaglino - Volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno - Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani - Dimostrazioni del Centro Ippico Battaglino - Gruppo equestre No artri de cavalli - Caroselli del Centro Ippico In Battaglino - Dimostrazione del Centro Ippico Feel the Horse