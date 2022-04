City Grand Tour e Cinema Arsenale presentano:



Proiezione Sulle Ali di una Gru + Ordine operativo N° 75

e visita guidata 'I bombardamenti e la resistenza, a Pisa'



Sabato 23 aprile

Ore 15.30

Presentazione del progetto GRUppo Ali Dipinte e proiezione Sulle Ali di una Gru (L'Avventura di Tomoko 'Tsuru ni notte' - Un film di Seiji Arihara. Animazione, Giappone, 1994. Durata 28 min.)

A 77 anni dalle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, l'umanità sembra di nuovo trovarsi di fronte a una grave crisi, con conflitti in varie parti del mondo che potrebbero precipitarsi in un'apocalisse nucleare.

Tomoko è una bambina di 12 anni che vive a Hiroshima. Un giorno, durante la visita all'Hiroshima Peace Memorial Museum incontra una bambina misteriosa. Il suo nome è Sadako. Sadako guiderà Tomoko in un viaggio molto speciale.



A seguire

Proiezione Ordine operativo N° 75. (Durata 24 minuti)

Il documentario contiene, in un freddo linguaggio burocratico, le istruzioni con cui il comando americano ordinò il bombardamento della città di Pisa, il 31 agosto 1943. Furono colpiti in particolare la zona della stazione e di Porta a Mare, quartieri che vennero praticamente rasi al suolo, ma anche parte dei quartieri di Porta nuova, Porta a Lucca e Porta fiorentina fino a La Cella; circa un quarto del territorio urbano venne danneggiato o distrutto.

Le prime bombe raggiunsero il suolo alle 13:01 e nell'arco di 10 minuti caddero circa 1100 ordigni per un totale di 408 tonnellate di esplosivo.

"Ordine operativo N° 75" è una raccolta di testimonianze e video d'epoca che ricostruiscono il clima e la realtà di quei tragico evento.



Ore 16.40

Visita guidata 'I bombardamenti e la resistenza, a Pisa'

Quelli che i pisani chiamavano 'bu'a nuvole', aerei da guerra che sorvolavano la città senza mai sganciare le bombe, il 31 agosto del 1943, alle 13.01, bombardarono la città creando ferite ancora oggi non rimarginate. Più di 2.500 furono i morti e i feriti, la zona della stazione e della Saint Gobain furono rase al suolo. Nel 1944 i bombardamenti proseguirono, ma la città stava reagendo. Percorreremo i momenti e i luoghi della seconda guerra mondiale, a Pisa, per non dimenticare.



Dove: sala Sammartino dell’Arsenale, in via San Martino 63, Pisa

Quando: sabato 23 aprile, ore 15.30

Quanto: 14 €, 10 € sotto i 16 anni, gratis sotto i 10 anni se accompagnati (comprende l'ingresso al cinema, la tessera del Cineclub Arsenale 2022 - anno del 40° compleanno del Cineclub - e la visita guidata)

Durata: 2 ore e mezzo (proiezioni e visita guidata)



Prenotazione necessaria scrivendo a citygrandtour@gmail.com