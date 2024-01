Il Quartetto di Cremona in concerto a Pisa

Il concerto di uno dei più talentuosi quartetti d’archi italiano, il Quartetto di Cremona, va in scena al Teatro Verdi di Pisa per i Concerti della Normale domani, martedì 23 gennaio, alle ore 21. L’ensemble composto dai violini Cristiano Gualco e Paolo Andreoli, dalla viola Simone Gramaglia, e dal violoncello Giovanni Scaglione, eseguirà un programma con musiche di Mozart, Ravel, e in prima assoluta su commissione della Scuola Normale, un brano del compositore Lorenzo Ferrero, dal titolo Night Waves.

Affermato come una delle realta? cameristiche piu? interessanti a livello internazionale e regolarmente invitato ad esibirsi nei principali festival e rassegne musicali in Europa, Nord e Sud America ed Estremo Oriente, il Quartetto di Cremona e? stato insignito della cittadinanza onoraria della Citta? di Cremona e nel 2019 ha ricevuto il Franco Buitoni Award dal Borletti Buitoni Trust per il costante contributo alla promozione e alla diffusione della musica da camera in Italia e nel mondo.