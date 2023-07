Querceto International Piano Festival, esibizione dell'orchestra sinfonica Klassische Philharmonie NordWest & Paolo Francese

Giovedì 27 luglio, alle 21 in occasione del Querceto International Piano Festival, si esibirà l'orchestra sinfonica Klassische Philharmonie NordWest, sotto la direzione del solista e direttore d'orchestra Ulrich Semrau. A Querceto i musicisti si riuniscono in un ensemble ridotto e composto principalmente da soli archi. L'organico infatti varia dal quintetto d'archi con clavicembalo all'orchestra da camera con 16 elementi. Solista al pianoforte Paolo Francese, pianista affermato e direttore artistico del Querceto International Pianofestival. Programma: Sinfonia n. 26 in mi bemolle maggiore - K. 184 di W. A. Mozart Concerto per pianoforte e orchestra in mi bemolle maggiore - K. 271, di W. A. Mozart "Jeunehomme" e la Sinfonia n. 49 in fa minore "La Passione" - di Joseph Haydn

