Resistere pedalare resistere. Biciclettata a Coltano

Martedì 25 aprile 2023 il Comitato per la difesa di Coltano in collaborazione con Fiab Pisa, La città ecologica, WWF Pisa e il Circolo Arci "Alla bona" organizzano una pedalata da Pisa a Coltano per ricordare la Resistenza e in difesa dei confini e della potestà pianificatoria del Parco su tutta la sua attuale estensione. Il ritrovo è alle10.15 in largo Caduti di Cefalonia (inizio viale delle Piagge, lato ponte della Vittoria), dove verrà commemorato l'eccidio della divisione italiana Acqui (settembre 1943). Quindi partenza in bicicletta e una volta arrivati a Coltano visita del Palazzo, con sosta al piccolo museo (offerta libera), proiezione video e breve conferenza sulla storia di Coltano e l'impegno

per la salvaguardia e l'integrità del Parco. Alle13.00 pranzo presso il circolo Arci: menù di carne o vegetariano €15, menù bambini €10. Alle 15 rientro a Pisa.

Il percorso andata e ritorno è di poco più di 20 km su strade a basso traffico e qualche tratto sterrato. Per iscriversi alla gita e al pranzo si prega di compilare il modulo www.fiabpisa.it/25aprile.htm entro il 23 aprile. Tutti i partecipanti alla biciclettata dovranno presentarsi alla partenza con bici funzionanti e in buone condizioni e possibilmente muniti di camera d'aria di riserva. I bambini possono partecipare con

ruote superiori a 20". L'iscrizione alla gita è gratuita, ma chi non è socio Fiab dovrà stipulare l'assicurazione RC (2€). Sarà comunque possibile iscriversi (o rinnovare l'adesione) a Fiab Pisa prima della partenza.



Per info: Rosanna, 349 5436802; Leonora, 329 7433079; Paola e Massimo, fagioloni@alice.it