Mercatini, street food e musica con 'Ripa Christmas'

Sabato 23 dicembre appuntamento con 'Ripa Christmas' a Riparbella. Dalle 11 e per tutto il giorno saranno presenti mercatini di Natale con stand di artigianato e hobbisti, street food, laboratori per i più piccoli (all'ufficio turistico di Riparbella, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17). E ancora: esibizione del coro itinerante dei bambini di Riparbella (accompagnati dall'insegna Sara Calò, dalle 18 alle 19), musica live, improvvisazione teatrale con Michael Martinelli per le vie del paese e l'arrivo di Babbo Natale alle 19. Infine, la passeggiata con il pony che rimarrà a disposizione durante tutta la giornata e la premiazione dell'addobbo natalizio più bello. Chiusura nella chiesa di San Giovanni Evangelista: alle 21.15 ci sarà il concerto del coro Alleluja e alle 21.30 il musical natalizio di Ripa dance Sport (con la maestra Jelena Calò). Tutto ad ingresso libero.