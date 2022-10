'Rischio esondazione dell'Arno' alla Stazione Leopolda

Il fine settimana del 15 e 16 ottobre il Dipartimento di Protezione Civile organizza in tutta Italia la manifestazione 'Io non rischio': i volontari delle associazioni saranno nelle piazze per diffondere la cultura della prevenzione e indicare i comportamenti utili per proteggere se stessi e l’ambiente in caso di calamità naturale.



A Pisa Legambiente allestisce un punto informativo sul rischio esondazione dell’Arno, un 'amico pericoloso' che già in passato è uscito dall’alveo in cui è costretto, che ancora una volta potrebbe essere troppo stretto. I cittadini interessati possono incontrare i volontari di Legambiente sabato 15 dalle ore 15 alle ore 19.30 presso la Stazione Leopolda in piazza Guerrazzi.





I volontari di Legambiente presenteranno le loro esperienze di protezione civile nel settore dei beni culturali, offrendo ai visitatori la possibilità di essere cittadini attivi per la difesa dell’ambiente naturale e antropico.