Risveglio yoga sulle Mura di Pisa

Una passeggiata meditativa rivitalizzante alle prime ore del mattino, a 11 metri di altezza immersi nella bellezza di Pisa dall'alto, al tempo stesso in città ma fuori dalla frenesia urbana tra verde e monumenti. Domenica 17 aprile, per il giorno di Pasqua, le Mura di Pisa organizzano un'iniziativa speciale, una camminata yoga con l'insegnante Simila Laiatici dell'associazione 'Ananda Guna K9 ASD' che accompagnerà i partecipanti lungo un percorso a tappe dalla Torre di Legno fino a Piazza dei Miracoli alternando asana a camminata meditativa e momenti di riflessione, praticando la respirazione consapevole che aiuta a rilassarsi, gestire le emozioni e combattere lo stress, per trovare quell'equilibrio e quell'energia utili ad affrontare la giornata.

Partenza poco dopo le prime ore dell'alba, alle 8.30 del mattino, ritrovo all'ingresso vicino ai lungarni a pochi passi da piazzetta Del Rosso, arrivo in piazza dei Miracoli dopo due ore circa. Biglietti a 10 euro (più 1,50 euro di prevendita), consigliato per un pubblico da 12 anni in su. Solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sul sul sito di Coopculture al link https://bit.ly/YogaMura, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura.