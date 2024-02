Ritratti nell’orto, incontro di illustrazione scientifico-botanica con Silvana Rava

Torna un nuovo appuntamento con Ritratti nell’Orto, l’incontro di illustrazione scientifico-botanica tenuto al Museo Botanico da Silvana Rava, illustratrice botanica di fama internazionale.



Giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2024, ore 9:30 – 17:00 (con breve pausa pranzo)

Tematica dell’incontro: “Le camelie”

L’incontro, in due giornate, è aperto a tutti.



Su richiesta sarà possibile sperimentare la tecnica dell'acquerello su pergamena.



Costo: 110€ per due giornate



Posti limitati

Prenotazione obbligatoria con pagamento di 50€, scrivendo a Silvana Rava, silvanarava7@gmail.com

Referente per l’Orto e Museo Botanico: Roberta Vangelisti, roberta.vangelisti@unipi.it



Maggiori informazioni: https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/scuola-pittura-botanica-acquerello/



Orto e Museo Botanico



Tel: (+39) 050 2211310 (Portineria Via Ghini) / (+39) 050 2211318 (Portineria Via Roma)