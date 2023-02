Roger Turner con Eugenio Sanna e i musicisti di Istanti Sonori al Caracol di Pisa

Venerdì 3 marzo 2023, alle 21.30, al Caracol Contemporanea Casa Del Popolo, in via Cattaneo 64, a Pisa, sarà una serata molto importante per due motivi.

Il primo è che il concerto che verrà presentato, da titolo "Fuori tempo", è dedicato alla memoria del musicista pisano, Roberto Kabui Traverso, batterista e percussionista attento ascoltatore, sperimentatore audace, dal drumming intenso e espressivo, figura molto conosciuta e amata, nella città.

Il secondo motivo è che a commemorare questo musicista, scomparso in un gelido e freddo febbraio dello scorso anno, l'associazione Istanti Sonori, in collaborazione con il Caracol, ha invitato il carismatico e straordinario batterista britannico Roger Turner, che nel corso degli anni, a partire dal 1980, ha calcato più volte il suolo di questa città. Occorre sottolineare inoltre che il concerto si è avvalso del contributo di un gruppo di amici del musicista pisano.



Roger Turner attualmente uno dei maggiori esponenti mondiali della musica contemporanea totalmente improvvisata, è un batterista estremamente innovativo da un punto di vista della tecnica strumentale, duttile, personale, audace, geniale e creativo, dirompente e irruente e al tempo stesso, grosso ascoltatore, dotato di empatia nei confronti di chi suona.



Formatosi nelle file del laboratorio artistico diretto e condotto da David Bowie, cresce nella scena musicale di Canterbury con una forte radice jazz e un amore per le canzoni. A partire dal dal 1968 ha concentrato il suo lavoro nelle ricerca e scoperta di un linguaggio personale, dal momento che gli approcci tradizionali in uso per la batteria, non gli bastavano più. Insieme al chitarrista inglese John Russell ha promosso e caratterizzato, con la sua enorme impronta, la maggior parte della musica improvvisata inglese ma anche altrove nel mondo. È stato parte attiva dello storico London Musicians Collective e ha ricevuto per la sua attività numerosi premi e borse di studio dall' Arts Council of Great Britain. Nel 1982 ha formato il leggendario trio The Recedents insieme a Lol Coxhill e Mike Cooper, in cui vengono esplorate le possibilità della musica elettroacustica in unione a brandelli di canzoni dal sapore country-folk, jazz, e schegge e meteore vaganti di trash-punk. Negli anni 1983-1985 fonda un duo con la cantante e pianista americana Annette Peacock, lavorando alle sue canzoni in maniera aperta e registrando l'ellepì "I have no feeling" per l'etichetta Ironic. Formazione questa che si esibirà sulle scene della città di Pisa, sempre in quegli anni. Per un certo periodo è stato coinvolto anche da musicisti dell'area rock e sperimentale.

Negli anni ha sviluppato intense collaborazioni con: Elton Dean, Toshinori Kondo, Irene Schweizer, Cecil Taylor, Henry Grimes, Charle Gayle, Derek Bailey, Fred Frith, Evan Parker, William Parker, Phil Minton, Otomo Yoshiide, Shelley Hirsch, Joëlle Léandre, Keith Rowe, Ab Baars, Barry Guy, Barry Phiilips, Paul Rutherford, Gunter Christmann, Marilyn Crispell, Frederik Rzewski, Malcolm Goldstein, Sophie Agneau, Tim Hodginson, Thomas Lehn. Dal 1990 a oggi sono numerose le sue collaborazioni con artisti visivi, registi quali Martin Kappler, Chikako Oyama essendo invitato più volte dalla Japan Foundation.



Il rapporto di questo musicista con il chitarrista Eugenio Sanna è di lunga data. A partire dagli anni Ottanta e in seno alle programmazioni del C.R.I.M. (Centro per la Ricerca sull'Improvvisazione Musicale), molte sono state le collaborazioni, soprattutto in duetti spericolati e due dischi usciti: "I segnali dalla Ritirata", in trio anche con Edoardo Ricci per l'etichetta Burp MHM 7 1999, e, sempre con questo trio, "Live in Pisa" (Ricci Sanna Turner- Burp MHM 12, 2006); quest'ultimo registrato dal vivo nel corso del festival "Instabile Orchestra".



Durante il concerto avverranno i set in solo, duo, trio, quartetto, fino all'ensemble finale secondo lo spirito delle precedenti rassegne indette dall'associazione Istanti Sonori.

I musicisti che prenderanno parte alle diverse formazioni saranno: Eugenio Sanna- chitarra amplificata, listerelle metalliche, palloncini, cellophane, voce; Guy- Frank Pellerin- sassofoni tenore, soprano; Edoardo Ricci- clarinetto basso, tromba, sassofoni contralto, sopranino; Marco Carvelli- trombone; David Lucchesi- chitarra elettrica, piccola elettronica, oggetti; Isolina Ravenda- voce.



Le varie formazioni che scaturiranno nel corso del concerto e insieme a Roger Turner non sono da considerarsi dei momenti di una mera jam-session occasionale, come avviene per esempio, invece, per quanto riguarda la musica jazz o negli altri generi. In questa circostanza assai speciale del fare musica, la musica stessa viene creata lì per lì e senza averci pensato prima. Questa è comunque la direzione nella quale si muove la musica improvvisata e in cui il rapporto con un altro musicista, anche incontrato per la prima volta, è estremamente produttivo di un nuovo linguaggio, in senso strettamente innovativo, espressivo, artistico e creativo.