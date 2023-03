Sabato 25 marzo TUTTI IN PIAZZA a Cascina con tante attività a partire dalla mattina.

Alle 9:30 con l'escursione guidata Alla scoperta dell'Arno; a partire dalle 10:00 laboratori per bambini; alle 13:00 Pranzo in Piazza; mentre nel pomeriggio laboratorio di bombe di semi; concerto della Banda giovanile con le colonne sonore di film e cartoons; il laboratorio Il clima e gli effetti meteo sul territorio; degustazione di birra artigianale e informazioni sulla filiera della produzione locale.



Per info ed iscrizioni https://bit.ly/401orzL