Sagra della porchetta, dello stinco e della birra artigianale a Buti

Dal 07/07/2023 al 09/07/2023

Torna una delle sagre più attese dell’anno a Buti: la Sagra della porchetta, dello stinco e della birra artigianale, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 e venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio a Buti, presso il Parco Danielli.

Appuntamento tutte le sere dalle ore 19.30 per gustare i piatti tradizionali della Contrada San Nicolao con le immancabili specialità gastronomiche: porchetta toscana del Chianti, stinco e birra artigianale con la ricca selezione direttamente dal Birrificio Orzo Bruno.

A farla da padrone è naturalmente la porchetta, da gustare al piatto, in un semplice panino o con la deliziosa 'pasta alla porchetta', stinco al forno cotto nella birra artigianale, panino con sbriciolata di stinco e l’immancabile 'pasta alla puntaccollese'.

Sabato 8 e sabato 15 non mancherà la musica di Inox Dj, mentre domenica 9 luglio alle 19.30 appuntamento dedicato ai più piccoli con lo spettacolo per bambini e famiglie 'Il Pranzo è Servito', con Marco Sacchetti e Giorgio Vierda, all'interno del cartellone 'Piccoli Borghi: un palcoscenico nella natura' in collaborazione con Associazione culturale Phosphorus e Fondazione Pisa.