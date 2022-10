San Faustino Open Day, l'Istituto di BioRobotica apre i propri laboratori al pubblico

Dopo due anni di chiusura causa pandemia, torna a Pontedera il San Faustino Open Day. In occasione delle festività per il patrono della città, giovedì 13 ottobre il Polo Sant'Anna Valdera, sede principale dell'Istituto di BioRobotica, apre i propri laboratori al pubblico per una giornata dedicata alla ricerca e alla divulgazione scientifica.

Dalle ore 15 alle ore 18 i laboratori dell'Istituto di BioRobotica e del Center for Material Interfaces dell'Istituto Italiano di Tecnologia mostreranno ai visitatori (ingresso libero e senza prenotazione) le recenti attività di ricerca nei campi della biorobotica, della soft robotics, della mano robotica e delle micro e nano tecnologie.

Le iniziative in programma

Visite guidate alle aree e ai laboratori di ricerca dell'Istituto, conferenze, poster session e letture ad alta voce per i più piccoli. Sono queste le iniziative in programma durante il San Faustino Open Day.

Le tre conferenze affrontano progetti condotti dall'Istituto di BioRobotica e sfide future di grande importanza per la ricerca scientifica. Il programma delle conferenze è il seguente:

- 15.30 “Un robot morbido per l’industria alimentare” di Niccolò Pagliarani e Luca Arleo, PhD students

- 16.30 "Le sfide della biorobotica nello spazio" di Camilla Agabiti, PhD student

- 17.30 "Come si progetta un cuore artificiale?" di Debora Zrinscak, Post doc

Per i più piccoli, dalle 16 alle 16,45, sono in programma le 'Letture Robotiche' ad alta voce, in collaborazione con l'associazione 'LaAV - Letture ad Alta Voce', con una selezione di brani e libri per bambini dedicati alla scienza e all'interazione robot-persona.