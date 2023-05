San Miniato, torna lo Street Food Festival

Indirizzo non disponibile

Dopo il grande successo della prima edizione San Miniato Basso si prepara al ritorno dello Street Food Festival San Miniato. Da giovedì 18 a domenica 21 maggio quattro giorni di gusto, musica e divertimento animeranno l'area della Casa Culturale Sombrero di San Miniato Basso con l'appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Food Festival, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato Basso, con il sostegno della Cassa di Risparmio di Volterra, il contributo di Termak e Ciaponi Edilizia e il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di San Miniato e San Miniato Promozione.

Lo Street Food Festival vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare tutti i gusti con i loro colorati furgoni e un'ampia offerta di cibo e bevande, ogni sera in compagnia di musica e show con artisti e gruppi conosciuti a livello nazionale. Un vero e proprio festival, a ingresso gratuito, dove ogni serata sarà animata da dj set, un divertentissimo luna park e un'area giochi per i più piccoli-

Da giovedì 18 stand aperti a partire dalle 18 e alle 21 il concerto del gruppo Game Boys, con i più grandi successi degli anni '80 e '90. Anche venerdì 19 sarà possibile gustare le prelibatezze street food dalle 18, e a seguire, alle 21, San Miniato Basso diventerà una discoteca a cielo aperto con lo show del progetto Metempsicosi e gli intramontabili successi di Franchino e 00Zicky pronti a far scatenare il pubblico e regalare uno spettacolo indimenticabile. Sabato 20 e domenica 21 gli stand saranno aperti anche all'ora di pranzo, a partire dalle 12. Sabato sera il grande show del Mamamia On Tour, con tutta l'energia e la carica della celebre discoteca di Torre del Lago, mentre domenica toccherà al concerto della Combriccola del Blasco, la tribute band che da oltre 30 anni porta in tutta Italia i grandi successi di Vasco Rossi.