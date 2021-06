Vigilia di San Ranieri al Museo delle Antiche Navi di Pisa: apertura straordinaria e ingressi gratuiti

Prezzo non disponibile

Nonostante l’assenza della caratteristica Luminara, il Museo delle Navi Antiche di Pisa festeggia San Ranieri, santo patrono della città, con un evento speciale organizzato per la giornata della vigilia. Mercoledì 16 giugno, dalle ore 16.00 alle 23.00, grazie ai progetti MiC di aperture straordinarie, in collaborazione con il personale della Soprintendenza Pisana, il complesso museale sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito riservato ai cittadini residenti a Pisa. Un’occasione per trascorrere una serata tra storia e archeologia e celebrare i due anni dalla prima apertura, avvenuta proprio il 16 giugno del 2019, dopo un percorso di ricerca e restauro durato vent’anni.

Il flusso dei visitatori verrà regolato sulla base delle misure di sicurezza anti-Covid.

Il complesso delle Navi Antiche di Pisa è il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente, con 4700 metri quadri di superficie espositiva raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre. Inaugurata lo scorso 16 giugno dopo più di vent’anni di ricerca e restauro, l’area degli Arsenali Medicei accompagna i visitatori in un vero e proprio viaggio attraverso più di mille anni di storia della città di Pisa.

Le attività sono su prenotazione obbligatoria allo 050 47029 o a prenotazioni@navidipisa.it, nel fine settimana al numero 050 8057880 (anche con messaggistica WhatsApp).

Tutte le informazioni su www.navidipisa.it e sui social del progetto.

