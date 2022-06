Sandra Milo alle Notti Blu del Golf Club di Tirrenia

Prezzo non disponibile

La prima edizione della rassegna Notti Blu al Golf Club Tirrenia, la nuova manifestazione del litorale pisano che si svolgerà per tutta l'estate, tra il verde (a due passi dal mare) del Golf Club Tirrenia (viale San Guido), inizia con un’ospite d’eccezione.

Sarà la vulcanica attrice Sandra Milo, icona del cinema italiano, ad aprire giovedì 23 giugno (alle 22, evento preceduto dall’apericena alle 20.30) la serie dei talk in notturna.

'Storia di una donna', questo il titolo dell’incontro che sarà un’occasione per parlare di cinema (il grande cinema), amore, vita. Di tutte le mille sfumature di una donna che ancora oggi affascina e diverte con la sua straordinaria ironia. Sandra Milo è attualmente impegnata nel nuovo reality di sky 'Quelle brave ragazze' e nel 2021 è stata la protagonista dell'episodio pilota 'I Silenzi di Aurora' insieme a Massimo Dapporto, diretta proprio da Massimo Corevi, ideatore delle Notti Blu al Golf club Tirrenia.



Sandra Milo salirà sul palco allestito nel verde di campi da golf alle 22. Ad intervistarla sarà la giornalista Francesca Bianchi, accompagnata da Filippo Del Gratta, vicepresidente dell’Associazione Lungofiume.

La musica sarà quella della band dei Madaus.



Ma c’è anche un antipasto: a fare da apripista alla chiacchierata con Sandra Milo ci penserà, alle 19 in terrazza, l’autrice livornese Serena Ricciardulli che presenterà il suo libro 'E prima che tutto cambi', sequel del fortunato 'Fuori Piove'. È il primo degli appuntamenti (a ingresso libero) del cartellone 'Bollicine. Cultura e prosecco'. Un libro che parla di amicizia tra donne, relazioni, sogni sullo splendido sfondo di Castiglioncello.



La formula

- Bollicine. Cultura e prosecco con Serena Ricciardulli ore 19, ingresso libero

- Apericena e spettacolo Sandra Milo 30,00 euro

- Solo spettacolo Sandra Milo 18,00 euro



Per info e prenotazioni: Golf Club 050 37518, Lungofiume 339 8269696