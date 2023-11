Backstage Academy, concerto dei Saroos

Ultimo appuntamento del mese di 'Thursday I'm In Love', la rassegna di eventi culturali e concerti organizzata il Giovedì dall'Associazione Culturale Backstage Academy Pisa. Giovedì 30 novembre si esibiranno i Saroos, trio post rock di Berlino formato da Florian Zimmer (Driftmachine) Christoph Brandner (Lali Puna) Max Punktezahl (the Notwist). A tre anni di distanza, la band è tornata sulle scene con un nuovo album in studio intitolato “Turtle Roll”: un disco caratterizzato da composizioni elettroniche aperte a contaminazioni esterne, che il trio teutonico presenterà sul palco di Backstage Academy Pisa, in Viale delle Cascine 66. Il concerto sarà aperto da FOGG, autore le cui influenze spaziano dal pop al cantautorato, dalla black music all'elettronica contemporanea.

L'ingresso è riservato ai soci Csen, con possibilità di tesserarsi la sera stessa dell'evento.

Il concerto inizierà alle 22 e le prevendite sono disponibili su eventbrite.it al costo di 10 euro, comprensivi di tessera. Per tutte le info si può scrivere al numero WhatsApp 3491518850