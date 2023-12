In occasione delle festività natalizie la Ludoteca Scientifica-Museo degli Strumenti di Fisica dell'Università di Pisa, organizza:



Scienza sotto l’albero

Mercoledì 20 dicembre 2023, ore 15:00 – 19:00

Mercoledì 3 gennaio 2024, ore 15:00 – 19:00



Laboratorio per bambini (età consigliata: 6 – 13 anni)



Sono arrivate le feste! Alla Ludoteca Scientifica costruzione di catene di luci colorate, creazione di palline per l’albero a tema spaziale, gioco della Tombola Periodica e tante altre attività!

Costo: 6€



Per maggiori informazioni: ludotecascientifica@gmail.com – 320 0403946 / 050 2214861



Scopri il coupon fedeltà che il Sistema Museale ha pensato per confermare il rapporto tra i musei e le famiglie: www.sma.unipi.it/2023/12/natale