Festival delle Colline Geotermiche, 'Segundo Acto' in prima nazionale a Pomarance

Intero 10 euro, ridotto 8 euro (under 25 e over 65). Biglietto speciale bambini 5 euro (under 10), biglietto operatore 2 euro

Prezzo Intero 10 euro, ridotto 8 euro (under 25 e over 65). Biglietto speciale bambini 5 euro (under 10), biglietto operatore 2 euro

Giovedì 13 luglio, a Pomarance, è di scena uno degli appuntamenti più attesi del Festival delle Colline Geotermiche organizzato da Officine Papage. In piazza Cavour alle 21.30, debutta in prima nazionale lo spettacolo "Segundo acto", scritto e diretto da Carlos J. Pessoa, direttore artistico del prestigioso Teatro da Garagem di Lisbona, interpretato da Ana Palma e Miguel Damião, con la scenografia e i costumi di Herlandson Duarte e le musiche, sound design e video di Daniel Cervantes. Una riflessione sulla realtà contemporanea che rivela senza negarle le contraddizioni del nostro tempo, e le racconta in un'esplosione di immagini e suoni.

"Sgundo acto" vuole guardare al presente, e raccontare le 'seconde possibilità nella vita delle persone: tutti, giovani o anziani, si confrontano prima o poi con scelte, con momenti significativi della vita, che derivano dalla valutazione di ciò che hanno fatto o non fatto. Lo spettacolo è dedicato a questo momento di transizione, tra un passato che non esiste più o che non può più continuare ad esistere per come lo conosciamo, e un presente ancora sconosciuto. Un presente che dipende da noi.

Teatro da Garagem è una Compagnia Teatrale nata nel 1989 che ha dedicato il proprio lavoro alla ricerca e alla sperimentazione di nuove forme teatrali, attraverso una scrittura drammatica originale e la sua messa in scena. Il tema del riconoscimento e della comunicazione, attraverso il Teatro, ha innescato nel corso dell'esistenza della Compagnia un senso di interrogazione e innovazione che può essere sintetizzato nel concetto di Apertura. i

Lo spettacolo è in lingua portoghese con sottotitoli.

Biglietteria

Intero 10€ / ridotto 8€ (under 25 e over 65). Biglietto speciale bambin? 5€ (under 10) biglietto operator? 2€. Apertura biglietteria nei giorni di spettacolo dalle ore 20.00. Acquisto biglietti anche online su liveticket.it. Per info e prenotazioni è possibile chiamare o mandare un WHATSAPP o SMS al +39 334 269 8007/+39 320 562 6356 o scrivere a prenotazioni@officinepapage.it. Prenotazioni a partire da due giorni prima di ogni singolo evento (9.30 - 12.30/15.00 - 19.00).