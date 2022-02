Ad intrattenere il pubblico come Speciale Guest Star, ci sarà Vittoria Risi, che per la sua grande sensualità è stata soprannominata 'la Jessica Rabbit veneziana'. Sabato 19 febbraio il Penelope Sexy Disco festeggia il suo 13esimo compleanno.

Questo il programma della serata:

- Dalle ore 21 cena spettacolo con le Sexy Cameriere

Menu composto da Antipasto, primo, secondo, dolce e tutte le bibite incluse € 35 - € 25 solo per iscritti al nostro canale Telegram (link d’invito: https://t.me/SexyDiscoPenelope).

- Dalle ore 22 Ingresso con drink € 15



Ospite della serata sarà Vittoria Risi, pseudonimo di Tiziana Zennaro, attrice pornografica italiana molto nota anche per aver interpretato Moana Pozzi nel film hard 'I segreti di Moana' di Riccardo Schicchi e per aver partecipato nel 2011 alla 54ª edizione della Biennale di Venezia posando nuda in un’installazione di Gaetano Pesce all’interno del padiglione curato da Vittorio Sgarbi.