Tradizionale festa paesana per il 'Settembre montecatinese'

Ecco gli eventi del 'Settembre montecatinese', per l'8 e 9 del mese.

Giovedì 8 settembre

Ore 17.30

Laboratorio di piccolo circo 'Circo - impariamo', piazzetta Pro Loco ex Casa del Popolo.

Per bambini di tutte le età, anche (e soprattutto) accompagnati in questa esperienza dai genitori se lo desiderano. I fortunati partecipanti al laboratorio proveranno per un giorno a diventare giocolieri (palline, diablo, piattino, hula hoop..) equilibristi (trampoli, rola bola, rullo..).

Ore 18

Truccabimbi con Selina e Palloncini con Marzio.

Ore 21 Festa della Madonna S. Messa e Processione

Venerdì 9 settembre

Tradizionale festa paesana

Ore 12.30

Stand Gastronomico in Piazza della Repubblica

Ore 18

Tombolata in Piazza

Ore 19

Stand Gastronomico in Piazza della Repubblica

Ore 21

Balli di Gruppo con la Scuola BalliAmo che proseguiranno anche dopo i fuochi

Ore 22.30

Spettacolo Pirotecnico



Possibilità di giocare al Gioco dei Tappi

E' Possibile visitare la Miniera di Montecatini V.C. -orario partenze 10/12/15/17

E' Possibile visitare la Torre - orario dalle 17 alle 19