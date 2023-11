Spazio Mumu, Miss Cekka Lou e Professor Pee Wee in concerto

Domenica 19 novembre, alle 20.30 allo Spazio Mumu, appuntamento con il concerto di Miss Cekka Lou e Professor Pee Wee. L'appuntamento inaugura la collaborazione tra Mumu e Villa Lazzarino di Valeria Taddei.

Il duo Miss Cekka Lou e Professor Pee Wee nasce dall'incontro di due eclettici musicisti come Alessandra Cecala (contrabbasso e voce) e Paolo Peewee Durante (pianoforte, tastiere e voce) provenienti da esperienze diverse, ma accomunati dalla passione per la musica afroamericana. Ne scaturisce un sound pieno, energico ed accattivante che ci porta alla riscoperta della musica Soul, rhythm and blues e jazz degli anni 50, 60 e 70, in special modo quella legata alla tradizione musicale di New Orleans, il tutto a cavallo tra tradizione e innovazione.

Prima del concerto, il fotografo Nicola Ughi, conosciuto anche per il suo progetto #sediarossa, presenterà il corso di fotografia che partirà a gennaio 2024 allo spazio MUMU. Per l'occasione sarà allestito un piccolo angolo-mostra, che si aggiungerà alla mostra permanente di artisti come Giovanni Possenti, Tommaso Santucci, Emila Sirakova, Cristina Gardumi. Infine, ma solo su prenotazione, dalle 18:30 in poi apericena.

Lo spazio Mumu è un polo culturale creato dalla mente collettiva dell'associazione Acquario della Memoria, pronto ad accogliere il pubblico fra il grande open space e l'ampio giardino, con un ricco calendario di appuntamenti: eventi, incontri, laboratori e formazione.

A meno di 5 chilometri dalla Torre Pendente, immerso nella campagna incorniciata dai Monti Pisani MUMU combina una location suggestiva e inaspettata, un'atmosfera accogliente e servizi tecnologici di alto livello. Il risultato è uno spazio “smart” semplice e rilassato - lontano dalla frenesia - che si propone come luogo di aggregazione non solo per le persone ma anche per associazioni e società del territorio, alla ricerca di un posto per dar vita alle proprie idee, inclusi corsi di formazione, attività di team-building, feste e cene aziendali e private.

