La specie esotica invasiva 'Myriophyllum aquaticum': convegno a San Rossore

Il Myriophyllum aquaticum è una specie invasiva esotica che si sta diffondendo sempre di più anche nel nostro territorio. A questo tema è dedicato il convegno scientifico 'La specie invasiva esotica aquaticum: Strategie di monitoraggio e di eradicazione', in programma il prossimo lunedì 15 novembre nella Sala Gronchi a Cascine Vecchie nella Tenuta di San Rossore. Il convegno è strutturato in due parti. Nella mattinata, dopo i saluti istituzionali, è previsto il programma scientifico del convegno che mira a portare a conoscenza gli ultimi risultati scientifici e esperienze locali e nazionali di buone pratiche, mentre nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda per discutere con i rappresentanti della Regione Toscana, dei Consorzi di Bonifica, vari stakeholders e associazioni come formulare delle linee guida a livello regionale per l'eradicazione. Questo incontro, promosso dal Consorzio di Boni?ca Toscana Nord, dal Comune di Montignoso e dal Comune di Massarosa e organizzato da Comunità Interattive, si inserisce nelle azioni del Bando Regionale per la promozione dei Contratti di Fiume, nello speci?co come azione del 'Contratto di Lago per il Massaciuccoli' e 'Verso il Contratto di Lago Porta'. Tra i partner ?gurano i Comuni di Vecchiano e Pietrasanta, il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e Legambiente Massa e Montignoso. Il Myriophyllum è analizzata non solo come specie esotica infestante, ma anche come causa di aumento del rischio idraulico. Si darà dunque una panoramica completa del fenomeno e delle modalità di monitoraggio e intervento già applicate, con la ?nalità di coordinare nuove strategie locali e regionali. L’ingresso al convegno è consentito solo con greenpass e previa registrazione sulla piattaforma Eventbrite all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/ biglietti- myriophyllumaquaticum- monitoraggio-ed-eradicazione- 206300960727. Il convegno verrà di?uso anche in diretta streaming.