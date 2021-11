Lo spettacolo per bambini 'Azzurra Balena' al Teatro Nuovo - Binario Vivo

C’era una volta una balena di cartapesta… Così inizia lo spettacolo per bambini, vincitore del prestigioso premio nazionale Favole Montane in Abruzzo, 'Azzurra Balena' in scena domenica 28 novembre alle ore 11.30 sul palco del Teatro Nuovo – Binario Vivo. Liberamente tratto dal libro 'Nel blu di Azzurra' di Leila Corsi e prodotto da Habanera Teatro con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini impegnati da tempo nel teatro d’attore con pupazzi animati di gommapiuma.

LA STORIA: AzzurraBalena, una balena di cartapesta, desidera così tanto liberarsi in mare come una balena in carne e fanoni, che alla fine ci riesce, con l'aiuto di alcuni personaggi e di una foca monaca. AzzurraBalena è stata costruita con tanto amore, tanto sentimento, al punto di rimanerle impresso, tra la colla e i fogli, il sogno di vivere il mare e i suoi abitanti. Ma soprattutto riesce a diventare una balena grazie al lungo viaggio che intraprenderà nel mar Tirreno; un mare grande e accogliente, in grado di perdonare e di punire, di riscaldare e di riparare, il quale riserva sempre nuovi incontri e sorprese.

