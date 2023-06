Spettacolo di burlesque

Sabato 17 giugno ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il Burlesque!

Una serata imperdibile all'insegna dell'eleganza, dell'ironia e della varietà grazie alle diverse artiste che proporranno una serie di numeri diversi fra loro per atmosfere e suggestioni.



Si esibiscono Lily De Non, Mimi Champagne, Claudie De Neige, Lady Nyx, Didi Dragonfly, Free Sans Age, Lady Moonshine, Lace Burton, Sophie L'Etrange.



Per info e prenotazioni:





balabiottpisa@gmail.com